Сальдо заявил о почти полном уничтожении входившей в Херсон украинской бригады

Также Киев принял решение перебросить часть войск из-под Херсонской области в Донбасс, добавил Владимир Сальдо.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 61-я бригада украинской армии, которая входила в оставленный российскими военнослужащими Херсон в ноябре прошлого года, почти полностью уничтожена в Соледаре в ДНР.

«Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», - сказал Сальдо в беседе с РИА Новости.

Кроме того, врио главы Херсонской области сообщил, что власти Киева приняли решение перебросить часть войск из-под Херсонской области в Донбасс.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал, что в населенном пункте Соледар взяты в плен иностранные наемники. По его словам, потери украинских боевиков в городе исчисляются тысячами.