Володин заявил об ответных мерах в адрес стран G7 за заморозку российских активов

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Российская экономика не пострадала из-за заморозки своих активов в странах G7, но Москва получила право ответить зеркально в отношении недружественного жеста «Большой семерки». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На экономику РФ это решение не повлияет», - подчеркнул Володин.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов».

Володин особо отметил, что США и их партнеры еще пожалеют о принятом решении о заморозке и использовании российских активов, назвав этот шаг «выстрелом себе в ногу». Во-первых, это чревато оттоком инвестиций, так как никто не будет «вкладываться в эти страны, понимая, что средства могут быть похищены по надуманным предлогам». Во-вторых, Россия получает право использовать зарубежные активы, находящиеся на территории страны.

«У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств», - резюмировал Володин.

Ранее сообщалось о решении профильного комитета Конгресса США поддержать законопроект о передаче Украине изъятых российских активов. Эти средства планируется направить в фонд поддержки Украины для финансирования социально-значимых проектов для восстановления экономики страны.