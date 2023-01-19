Экипажи Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции украинских боевиков в зоне СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков. Работая парами, экипажи Су-25 выполняли пуски ракет с малых высот.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. Таким образом, замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника были уничтожены. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало кадры полетов экипажей самолетов Су-34 ВКС РФ в ходе спецоперации. Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ и союзных сил в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.