Актер Джулиан Сэндс пропал во время похода в горы в Калифорнии

Семья Сэндса сообщила об исчезновении актера еще в прошлую пятницу.

© Фото: Hubert Boesl, dpa, Globallookpress

Британский актер Джулиан Сэндс пропал в горах штата Калифорния в США. Отмечается, что актер стал одним из двух пропавших туристов в горах на Юге Калифорнии. В настоящее время их ищут.

По данным телеканала KABC, семья Сэндса еще в прошлую пятницу проинформировала об исчезновении актера. Звезда фильма ужасов «Чернокнижник» путешествовал в районе Маунт-Балди.

Ранее сообщалось о госпитализации американского актера Джереми Реннера в крайне тяжелом состоянии. Его представитель указал, что травмы были получены в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями. Исполнитель роли Соколиного Глаза получил «обширные» травмы и потерял много крови в результате инцидента.