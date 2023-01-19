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Посольство РФ заявило, что окажет задержанному в США россиянину необходимую помощь

Марина Крижановская
06:55 19.01.2023
Речь идет о необходимой консульско-правовой помощи, у властей США уже запрошены сведения о местонахождении гражданина РФ.
Посольство РФ заявило, что окажет задержанному в США россиянину необходимую помощь
© Фото: Yin Bogu Xinhua Globallookpress
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В посольстве России в США сообщили, что готовы оказать всю необходимую консульско-правовую помощь недавно задержанному в этой стране россиянину Анатолию Легкодымову.

К настоящему времени у американских властей запрошена информация о местонахождении гражданина России. Об этом РИА Новости рассказала заведующая Консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова.

«Посольство в курсе задержания Легкодымова. Однако уведомление об его аресте к нам не поступало. Запросили в Госдепартаменте информацию о местонахождении россиянина для оказания ему необходимой консульско-правовой помощи», - сказала Шумова.

Российский гражданин был задержан властями США, его обвиняют в организации незаконных теневых операций с использованием нелегальных средств на сумму более 700 миллионов долларов. Также ему инкриминирована организация денежных переводов без соответствующей лицензии.

Следователи из США считают Легкодымова основоположником криптовалютной биржи Bitzlato. Утверждается, что якобы услугами данной биржи пользовались киберкриминальные структуры, включая группировки хакеров-вымогателей.

Американский Минюст заявляет, что россиянин из Майами лично управлял деятельностью Bitzlato в 2022 и 2023 годах и якобы знал, что у организации немало клиентов в Соединенных Штатах.

Ранее российский летчик Константин Ярошенко рассказал, что ему помогло выжить в американской тюрьме. По его словам, вера народа, помощь президента России, главы МИД РФ и уполномоченного по правам человека в России укрепляли его на протяжении более 10 лет тюремного заключения.

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