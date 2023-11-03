Эксперт Мориваки: в Турции возможно мощное землетрясение с тысячами жертв
Стихия может произойти в Мраморноморском регионе.
© Фото: Serdar Ozsoy, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
В Мраморноморском регионе Турции может случиться землетрясение магнитудой 7,9 и выше. Об этом заявил японский эксперт Йошинори Мориваки. По его словам, жертв стихии может быть в два-три раза большем, чем после трагедии в феврале этого года.
Эксперт считает возможным сильные землетрясения в Бингеле, Битлисе, Измире, Карлыове, Муше и Мармаре. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Tv100.
Напомним, в феврале Турцию сотрясло одно из мощнейших землетрясений в истории. Толчки магнитудой до 7,7 сравняли с землей множество строений.
Жертвами стихии стали более 55 тысяч человек.