Путин прилетел в Астану по приглашению Токаева

В повестке дня лидеров двух стран вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Астану по приглашению его казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева.

Лидеры двух стран планируют провести переговоры, на которых обменяются мнениями по региональным и международным проблемам. Кроме того, на повестке встречи у глав двух государств будут вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сначала планируют провести беседу в узком составе, а затем последуют «обстоятельные российско-казахстанские переговоры», как ранее отмечали в Кремле.

Кроме того, лидеры России и Казахстана планируют принять участие по видеосвязи в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Тема мероприятия: «Сельское хозяйство - основа сильной экономики».

Ранее глава российского государства назвал отношения с президентом Казахстана «по-настоящему дружескими». По словам Владимира Путина, народы России и Казахстана всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями.