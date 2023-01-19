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Посол РФ в Оттаве объяснил причину вызова в канадский МИД

Анастасия Бобылева
05:59 19.01.2023
Оказалось, что встреча никак не связана с недавними высказываниями Лаврова о США, как предположила министр иностранных дел Мелани Жоли.
Посол РФ в Оттаве объяснил причину вызова в канадский МИД
© Фото: Алексей Даничев РИА Новости
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Посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал о причине вызова в МИД Канады. По его словам, на встрече обсуждалась трагедия в Днепропетровске, хотя канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявляла, что дипломату собирались сделать демарш из-за недавних высказываний главы российского МИД Сергея Лаврова о США.

«Я увидел это заявление Жоли уже постфактум, то есть после встречи, и немного удивился, потому что приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», - объяснил посол.

Ранее сообщалось о том, что Степанова вызвали в МИД Канады. Об этом сообщил сам диплома, затем канадские власти подтвердили информацию.

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