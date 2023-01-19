Российского посла Степанова вызвали в МИД Канады

Какую тему хотят обсудить канадские власти, пока неизвестно, однако информацию о вызове дипломата в посольство они подтвердили.

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Посла России в Канаде Олега Степанова вызывали в МИД. Об этом сообщил сам дипломат.

«Пригласили в МИД к 16.00», - цитирует его РИА Новости.

Власти страны уже подтвердили информацию. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что представители ведомства вызвали Степанова для разговора. О чем пойдет речь на встрече, пока не известно.

В последнее время вызовы посла России в канадский МИД стали довольно частыми. Российское дипломатическое ведомство ответило на это симметричной мерой и вызвало посла Канады Элисон ЛеКлер.