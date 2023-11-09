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Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил бронемашины и живую силу боевиков вблизи Работино

Михаил Аброськин
Анастасия Бобылева
06:46 09.11.2023
Российская артиллерия ежедневно наносит удары по объектам противника. На опубликованных кадрах бойцы 503-й мотострелковой бригады уничтожают бронетехнику боевиков в районе Работино.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Российская артиллерия ведет огонь по живой силе противника. Движение было замечено возле поселка Работино. Первый выстрел пристрелочный, дальше - короткая корректировка, и два снаряда уйдут беглым огнем.

Бой ведут артиллеристы 503-го мотострелкового полка. Расчет орудия «Мста-Б» работает почти без перерыва весь день. Начали стрельбу еще затемно, до рассвета. Противник наступает волнами - пытается продвинуться на позиции, которые еще вчера считал своими.

«Был такой переломный момент, что противник сосредотачивал свои силы в районе Работино и Нестерянки. Так же, можно сказать, и пехота, живая сила, танки и БМП. Мы работаем по всем целям. И Работино было серой зоной. А сейчас оно полностью забрано нами», - рассказал командир орудия с позывным «Лис»,

Он в зоне СВО с самого первого дня, и уже дважды удостоен госнаград: ордена Мужества и медали Жукова. Были дни, когда его расчет бил противника, стреляя прямой наводкой. Под Васильевкой и вовсе украинские боевики подступили почти вплотную. Другой бы опустил руки, но «Лис» и его расчет бились до последнего, прикрывая пехоту огнем, и из боя вышли победителями. Противник же понес серьезные потери.

Также операторы ПТРК «Корнет» 503-й мотострелковой бригады показали наглядно, что от их ракет противника не спасет никакая броня. На их счету более сорока подбитых бронемашин.

«И пикапы были, и старые советские танки Т-72, и Леопарды были, и Брэдли были. То есть все. Этому ракетному комплексу нет равных в мире. Убивает любую броню до восьми километров», - сообщил командир противотанкового взвода Юрий Иванов.

Вот кадры уничтожения сразу нескольких бронемашин вблизи Работино. Ежедневно противник забрасывает силы на передовую, но технику бережет. Бронетранспортеры и танки, как это было раньше, в атаку почти не ходят.

Ранее расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили позиции украинской артиллерии на Купянском направлении, кадры их работу опубликовало МО РФ. Местоположение противника обнаружили разведывательные поразделения ЗВО.

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