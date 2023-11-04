Расчеты «Мста-С» уничтожили позиции артиллерии ВСУ на Купянском направлении

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Расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» ведут огонь на дальностях до 30 километров. Артиллеристы могут работать и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой. Кадры работы расчетов «Мста-С» Западного военного округа на Купянском направлении показало Минобороны России.

Расчеты гаубиц «Мста-С» применяют осколочно-фугасные, высокоточные боеприпасы. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.

Артиллеристы подразделения Западной группировки войск бьют по артиллерийским батареям ВСУ, разрушают оборонительные сооружения, подавляют пункты управления, уничтожают огневые средства, вооружения и военную технику противника.

Российские гаубицы на переднем крае линии соприкосновения сковывают маневры подразделений противника, уничтожают ключевые узлы укрепрайонов, выдавливают вражеские подразделения из опорных пунктов.

Совсем недавно наши «Мста-С» уничтожили закрытые огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ. Местоположение противника раскрыли разведывательные подразделения ЗВО и передали его координаты на батарею. Расчеты выполнили наводку батареи по основному орудию и беглым огнем уничтожили позиции националистов.

Автоматизированная система наведения обеспечивает попадание 152-миллиметрового снаряда точно в цель. Сразу после выполнения задачи артиллеристы оперативно меняют позиции, и боевики открывают ответный огонь по пустым площадям, растрачивая боезапас и раскрывая свои позиции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.