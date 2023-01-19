Экипажи Ил-38 выследили подлодки условного противника в Японском море

Для поиска и слежения они использовали радиолокационные и гидроакустические буи.

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Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 в рамках учений выследили подводные лодки условного противника в Японском море. Об этом заявили в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

«Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря. Экипажи отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками», - сообщает пресс-служба.

Поиск и слежение осуществлялись с помощью радиолокационных и гидроакустических буев. Отмечается, что в вылетах участвовали экипажи двух самолетов. Маршрут летчиков проходил над водой и горными хребтами.

Как подчеркнули в пресс-службе, летчики справились с проверкой навыков пилотирования «сложных метеоусловиях в дневное время суток». Их задача также осложнялась отсутствием наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ранее экипаж фрегата «Адмирал флота Советского союза Горшков» провел учения по отражению средств воздушного нападения условного противника в Норвежском море. Морякам приходилось работать в сложных погодных условиях, однако они справились со своими задачами.