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Киев перебросил часть войск из Херсонской области в Донбасс, сообщил Сальдо

Вероника Волосунова
04:04 19.01.2023
Он отметил, что сейчас в Херсонской области проходят бои местного значения и обстрелы со стороны украинских националистов.
Киев перебросил часть войск из Херсонской области в Донбасс, сообщил Сальдо
© Фото: Edgar GutiÃ�rrez Keystone Press Agency Globallookpress
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Власти Киева решили перебросить часть войск из под Херсонской области на Донбасс, заявил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт», - сообщил врио губернатора.

Он также добавил, что сейчас на Херсонском направлении, в основном, бои местного значения и обстрелы со стороны украинских националистов.  

«Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города», - отметил Сальдо.

Напомним, в сентябре 2022 года Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья подписали договоры о вступлении территорий в состав РФ. Президент РФ заверил, что Россия никогда не предаст жителей этих регионов. 

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