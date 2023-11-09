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Нетаньяху повторно отверг прекращение огня в Газе до освобождения заложников

Никита Черненко
03:45 09.11.2023
Глава еврейского государства подчеркнул, что хочет довести эту позицию до сведения «как друзей, так и врагов».
Нетаньяху повторно отверг прекращение огня в Газе до освобождения заложников
© Фото: Abed Rahim Khatib dpa Globallookpress
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторно заявил, что армия Израиля не согласится на прекращение огня до тех пор, пока в секторе Газа остаются не освобожденные заложники. Об этом политик сообщил во время совещания с главами израильских муниципалитетов Иудеи и Самарии (Западного берега реки Иордан).  

В ходе выступления премьер-министр отметил высокую эффективность действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Днем ранее он также заявил, что позиция Израиля касательно прекращения огня в Газе должна быть доведена до сведения «как своих врагов, так и своих друзей».

«Я также хочу отмести все ложные слухи, которые мы слышим с разного рода направлений, и вновь прояснить одну вещь: не будет прекращения огня без освобождения наших заложников. Все прочее - ложь», - подчеркнул Нетаньяху.

Ранее издание Axios сообщало, что президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля призывал его согласиться на взятие трехдневной паузы в боях в секторе Газа. Он отмечал, что это может помочь освободить некоторых заложников, удерживаемых ХАМАС в анклаве.

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