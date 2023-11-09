Боец «Абрам» сравнил управление САУ «Гвоздика» с ездой на иномарке

Военнослужащий с позывным «Абрам» рассказал о своей работа с САУ. По его словам, она очень маневренная и в управлении похожа на Land Cruiser.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры боевой работы наших артиллеристов на Угледарском направлении в зоне спецоперации. Военнослужащие рассказали, как САУ «Гвоздика» ведет себя в бою и как они выполняют свои задачи.

«Гвоздика» - самоходная артиллерийская установка, которая ведет огонь по противнику с позиций, расположенных в относительной близости от линии боевого соприкосновения . Расчет САУ добровольческого отряда «Тигр» Восточной группировки войск работает на расстоянии 8-14 км от передовой. Действуют оперативно. Отстрелялись, и сразу на пополнение боекомплекта в запасном тыловом районе. Бойцы оценивают работу САУ положительно, механик-водитель с позывным «Абрам» даже сравнил ее с иномаркой.

«Он маневренный. На нем едешь, как на иномарке. Если кто на крузаке ездил, то же самое. Только рычаги, а не руль, а так все нормально», - заявил он.

На Угледарском направлении обстановку можно охарактеризовать термином «активная оборона». То есть наши постоянно наносят огневое поражение противнику, улучшая свои позиции. Что ни день, то уничтоженная цель. Как рассказывает боец с позывным «Башка», за месяц пораженные цели исчисляются десятками, так что ребята их даже не считают.

За минувшие сутки у артиллеристов группировки «Восток» список уничтоженных пополнили особые цели - САУ польского производства «Krab» и гаубица FH-70 производства Великобритании.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения САУ Krab в районе Северска. Под удар также попали позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.