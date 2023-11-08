СБ ООН проведет запрошенное РФ заседание по «Северным потокам»

Сообщается, что встреча состоится после заседания СБ ООН по Украине.

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Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по теме подрыва газопровода «Северный поток». Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при Организации Объединенных Наций.

«Состоится закрытое заседание по "Северным потокам" по запросу Российской Федерации», - цитирует ТАСС постпредство Бразилии.

Как сообщили в постпредстве, встреча состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине, которое пройдет в 23:00 по московскому времени. Заседание пройдет по инициативе российской стороны в связи с ударами по Донецку киевского режима.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал Латвию подумать над закрытием Балтийского моря для виновников ЧП на «Северных потоках». По словам представителя Кремля, Россия не приемлет никаких угроз независимо от того, от кого они исходят.