В стране и мире Трамп сказал, что рассмотрит Такера Карлсона в качестве своего вице-президента Никита Черненко Экс-президент США отметил, что Карлсон - человек со здравым смыслом. © Фото: Billy Bennight The Photo Access Globallookpress Читайте нас на: Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что телеведущий Такер Карлсон будет рассматриваться в качестве вице-президента политика на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом Трамп сказал в ходе интервью программе «Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона». Ведущий шоу задал вопрос Трампу касательно того, будет ли он рассматривать кандидатуру бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона как вице-президента. Экс-президент ответил, что Карлсон - человек со здравым смыслом, и лидер республиканцев рассмотрит возможность предложить ему баллотироваться вместе с ним. «Мне очень нравится Такер, думаю, да», - сказал Трамп. Недавно издание The New Your Times опубликовало результаты общественного мнения о поддержке Трампа в «колеблющихся» штатах. Как оказалось в пяти из шести таких штатов население больше доверяет Трампу, чем Байдену в вопросах внешней политики, миграции и экономики. Экспертное мнение и аналитика