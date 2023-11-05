Трамп опережает Байдена по поддержке в пяти из шести важных штатах США

Население этих пяти «колеблющихся» штатов больше доверяет Трампу в вопросах внешней политики, миграции и экономики.

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Действующий президент США Джо Байден отстает от экс-главы Дональда Трампа по количеству голосов избирателей в пяти из шести «колеблющихся» американских штатах за год до проведения президентских выборов. Соответствующие опросы общественного мнения опубликовало издание The New York Times.

«Результаты показывают, что Байден проигрывает Трампу, своему наиболее вероятному сопернику-республиканцу, с перевесом от 3 до 10 процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании», - говорится в публикации.

В этих штатах население больше доверяет Дональду Трампу, чем Байдену, в вопросах внешней политики, экономики и миграции.

Уточняется, что нынешний президент опережает Трампа на 2% только в Висконсине. Эти шесть штатов называются колеблющимися, поскольку в них накануне выборов избиратели демонстрируют примерно равные симпатии в отношении представителей двух основных партий.

По данным издания, эти штаты окажутся ключевыми при голосовании за президента страны, поскольку в них наблюдается больше всего сомневающихся избирателей. При этом отмечается, что граждане США считают обоих президентов «одинаково непопулярными», однако все свое недовольство они вымещают именно на действующем президенте.

Сегодня днем в США выразили обеспокоенность о том, что напряжение внутри общества перед выборами может привести к «масштабному конфликту» - гражданской войне в стране.