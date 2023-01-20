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Гвардии младший сержант Сергей Профуткин в составе группы российских военнослужащих выполнял специальные задачи в районе одного из населенных пунктов.

Продвигаясь по местности, Сергей обнаружил вооруженную группу украинских боевиков. Несмотря на численное превосходство националистов, Сергей решил атаковать противника.

Подчиненные под грамотным руководством Сергея Профуткина скрытно подобрались к боевикам и внезапно атаковали их.

В ходе стрелкового боя прицельным выстрелом из гранатомета младший сержант Профуткин поразил пикап с установленный на нем пулеметом, существенно снизив боевые возможности вражеских диверсантов. Продолжая бой, он уничтожил шесть националистов из штатного оружия.

Диверсионно-разведывательная группа противника понесла серьезные потери и бежала. После боя Сергей лично оказал первую медицинскую помощь раненым товарищам и организовал их эвакуацию в безопасный район.

Сержант Евгений Горбачев