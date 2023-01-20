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Российский военнослужащий поразил вражеский пикап из гранатомета и уничтожил шесть боевиков

00:00 20.01.2023
В Минобороны РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации.
Российский военнослужащий поразил вражеский пикап из гранатомета и уничтожил шесть боевиков
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о героях, проявивших себя в зоне проведения спецоперации. Младший сержант Сергей Профуткин поразил из гранатомета вражеский пикап и уничтожил шесть националистов, а сержант Евгений Горбачев обезвредил пять вражеских мин, что помогло российским войскам без потерь добраться до нужной точки.

Младший сержант Сергей Профуткин

© Минобороны России

Гвардии младший сержант Сергей Профуткин в составе группы российских военнослужащих выполнял специальные задачи в районе одного из населенных пунктов.

Продвигаясь по местности, Сергей обнаружил вооруженную группу украинских боевиков. Несмотря на численное превосходство националистов, Сергей решил атаковать противника.

Подчиненные под грамотным руководством Сергея Профуткина скрытно подобрались к боевикам и внезапно атаковали их.

В ходе стрелкового боя прицельным выстрелом из гранатомета младший сержант Профуткин поразил пикап с установленный на нем пулеметом, существенно снизив боевые возможности вражеских диверсантов. Продолжая бой, он уничтожил шесть националистов из штатного оружия.

Диверсионно-разведывательная группа противника понесла серьезные потери и бежала. После боя Сергей лично оказал первую медицинскую помощь раненым товарищам и организовал их эвакуацию в безопасный район.

Сержант Евгений Горбачев

© Минобороны России

Сержант Евгений Горбачев в составе инженерно-разведывательного дозора обеспечивал безопасность перемещения российских войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

В ходе ведения инженерной разведки на маршруте следования колонны Евгений обнаружил несколько самодельных взрывных устройств. Он немедленно доложил об этом командиру и приступил к их разминированию.

Евгений лично обезвредил 5 вражеских мин и фугасов, что позволило беспрепятственно преодолеть колонне данный участок местности.

Также сержант Горбачев в условиях регулярных обстрелов со стороны противника выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность. Это позволило нашим войскам пройти в заданный район без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники.

Ранее в МО РФ показали кадры работы российских «Градов». Залп одной установки позволяет мгновенно уничтожить противника на площади до 14 гектаров. Работать артиллеристам приходится быстро: как говорят сами военнослужащие, «пот артиллерии сберегает кровь пехоты».

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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