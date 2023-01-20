Российский военнослужащий поразил вражеский пикап из гранатомета и уничтожил шесть боевиков

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Сержант Евгений Горбачев в составе инженерно-разведывательного дозора обеспечивал безопасность перемещения российских войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов.
В ходе ведения инженерной разведки на маршруте следования колонны Евгений обнаружил несколько самодельных взрывных устройств. Он немедленно доложил об этом командиру и приступил к их разминированию.
Евгений лично обезвредил 5 вражеских мин и фугасов, что позволило беспрепятственно преодолеть колонне данный участок местности.
Также сержант Горбачев в условиях регулярных обстрелов со стороны противника выполнял задачу по прокладыванию маршрута следования колонны через труднопроходимую местность. Это позволило нашим войскам пройти в заданный район без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники.
Ранее в МО РФ показали кадры работы российских «Градов». Залп одной установки позволяет мгновенно уничтожить противника на площади до 14 гектаров. Работать артиллеристам приходится быстро: как говорят сами военнослужащие, «пот артиллерии сберегает кровь пехоты».
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов