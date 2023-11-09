В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минный тральщик «Лев Чернавин» отправился из Кронштадта в Балтийск

Роман Закурдаев
Анастасия Бобылева
23:39 09.11.2023
Минный тральщик «Лев Чернавин» с корпусом из стеклопластика невидим для радаров противника. Планируется, что этот новейший корабль войдет в состав Балтийского флота до конца 2023 года.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Из Кронштадта в Балтийск отправился в свой первый переход новейший российский тральщик «Лев Чернавин». У этого корабля самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Такая особенность, вместе с противоминным комплексом, дает целый ряд важных преимуществ. «Звезда» публикует кадры с борта корабля.

Три коротких звонка раздаются из густого тумана у причальной стенки. Вахтенные поднимают сигнальные флаги. Тральщик «Лев Чернавин» пока только готовится к полноценной службе, он еще не принят в состав военно-морского флота, но уже живет по корабельному уставу.

Полчаса остается до команды «отдать швартовы». Новейший корабль противоминной обороны уходит в море. Это будет его первый полноценный переход - чуть больше двух суток в пути. До этого заводские ходовые испытания были только в Финском заливе, где тральщик прошел около тысячи морских миль.

«У корабля очень хорошие характеристики. Выходили в море, выполняли поставленные задачи, экипаж отлично справляется с поставленными задачами, осваивает новые образцы вооружения и военной техники», - рассказывает Александр Северюгин, командир тральщика «Лев Чернавин».

На борту морского сапера-невидимки есть вот такой самоходный подводный аппарат. С помощью камер и гидроакустической станции он способен обнаружить любые мины на глубине до 300 метров.

«Лев Чернавин» не только ищет и уничтожает все типы морских мин, но и сам способен расставить минные заграждения. С его помощью можно закрыть для кораблей противника порт или бухту.

«Подкильная станция с высокой вероятностью обнаруживает все типы мин, даже видит мины под илом. Мины в грунте современные, они имеют способность закапываться в ил, даже их мы можем обнаружить», - объяснил командир артиллерийской и минно-торпедной части тральщика Владислав Дубровин.

Едва развеялся туман, как корабль с обеих сторон уже «обнимают» буксиры. Они аккуратно выводят его на открытую воду.

«Лев Чернавин» выходит на Большой Кронштадтский фарватер и берет курс на Балтийск в пункт постоянного базирования. Там пройдет следующий этап ходовых испытаний. После чего, планируется, что до конца года на тральщике поднимут Андреевский флаг и он войдет в состав Балтийского флота.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.

Ранее были опубликованы кадры спуска тральщика «Лев Чернавин» на воду. Особенность этого корабля в том, что его корпус сделан из монолитного стеклопластика, по прочности не уступающего стали и делающего тральщик незаметным для радаров противника.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:52 В стране и мире
Видео
В Москве вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД, продавшему сведения о Дугиной
18:50 В стране и мире
Захарова заявила, что около 300 детей с гражданством РФ находятся в Газе
18:40 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении в воздухе украинской ракеты «Нептун» у Крыма
17:26 В стране и мире
Видео
Политолог Романова назвала рычаги давления на ЕС при игнорировании рекомендаций о машинах россиян
16:06 В стране и мире
FT: главы ЦРУ и Моссада обсуждают паузу в конфликте для освобождения взятых ХАМАС пленных
Популярное
«Морковка впереди повозки»: Песков не поверил обещаниям ЕС принять Украину
Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Такера Карлсона на пост вице-президента
Видео
«Совковое немножко»: Матвиенко предложила Роспотребнадзору «осовременить» полное название
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.