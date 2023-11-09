Минный тральщик «Лев Чернавин» отправился из Кронштадта в Балтийск

Минный тральщик «Лев Чернавин» с корпусом из стеклопластика невидим для радаров противника. Планируется, что этот новейший корабль войдет в состав Балтийского флота до конца 2023 года.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Из Кронштадта в Балтийск отправился в свой первый переход новейший российский тральщик «Лев Чернавин». У этого корабля самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Такая особенность, вместе с противоминным комплексом, дает целый ряд важных преимуществ. «Звезда» публикует кадры с борта корабля.

Три коротких звонка раздаются из густого тумана у причальной стенки. Вахтенные поднимают сигнальные флаги. Тральщик «Лев Чернавин» пока только готовится к полноценной службе, он еще не принят в состав военно-морского флота, но уже живет по корабельному уставу.

Полчаса остается до команды «отдать швартовы». Новейший корабль противоминной обороны уходит в море. Это будет его первый полноценный переход - чуть больше двух суток в пути. До этого заводские ходовые испытания были только в Финском заливе, где тральщик прошел около тысячи морских миль.

«У корабля очень хорошие характеристики. Выходили в море, выполняли поставленные задачи, экипаж отлично справляется с поставленными задачами, осваивает новые образцы вооружения и военной техники», - рассказывает Александр Северюгин, командир тральщика «Лев Чернавин».

На борту морского сапера-невидимки есть вот такой самоходный подводный аппарат. С помощью камер и гидроакустической станции он способен обнаружить любые мины на глубине до 300 метров.

«Лев Чернавин» не только ищет и уничтожает все типы морских мин, но и сам способен расставить минные заграждения. С его помощью можно закрыть для кораблей противника порт или бухту.

«Подкильная станция с высокой вероятностью обнаруживает все типы мин, даже видит мины под илом. Мины в грунте современные, они имеют способность закапываться в ил, даже их мы можем обнаружить», - объяснил командир артиллерийской и минно-торпедной части тральщика Владислав Дубровин.

Едва развеялся туман, как корабль с обеих сторон уже «обнимают» буксиры. Они аккуратно выводят его на открытую воду.

«Лев Чернавин» выходит на Большой Кронштадтский фарватер и берет курс на Балтийск в пункт постоянного базирования. Там пройдет следующий этап ходовых испытаний. После чего, планируется, что до конца года на тральщике поднимут Андреевский флаг и он войдет в состав Балтийского флота.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Романа Закурдаева.

Ранее были опубликованы кадры спуска тральщика «Лев Чернавин» на воду. Особенность этого корабля в том, что его корпус сделан из монолитного стеклопластика, по прочности не уступающего стали и делающего тральщик незаметным для радаров противника.