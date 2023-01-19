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Военные хирурги в бронежилетах прооперировали бойца с куском снаряда со взрывателем

Наталья Панталёва
Ирина Елагина
21:53 19.01.2023
В любой момент взрывоопасный предмет мог сдетонировать прямо на операционном столе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Операцию с риском для собственных жизней успешно провели военные врачи Западного округа. К ним доставили бойца, раненного в зоне СВО особо опасным осколком. Из клиники, кроме хирургов, весь персонал на всякий случай эвакуировали. А за дверями больницы дежурили саперы. Нюансы рискованной операцией изучила Наталья Панталева.

К операционному столу только в бронежилетах - пациент поступивший с тяжелым ранением брюшной полости, ног и обильным кровотечением при осмотре оказался взрывоопасным. В голени обнаружили фрагмент минометного снаряда - контактный взрыватель, который мог сдетонировать.

«Каждый раз, когда мы идем мы не думаем, что найдем что-то взрывоопасное и опасное для нас. И когда мы нашли этот предмет страха не было. Обычная работа. Наша работа. Единственное, что осложнило – это то, что пришлось нам размываться, надевать спецодежду, бронежилеты», - рассказал Егор Карев, преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии.

Работать в бронежилетах, спасая жизнь пациента, сложно вдвойне. Еще сложнее, когда одним движением можно привести в действие взрыватель мины, засевший в мышце. В практике военного хирурга Виталия Иванова это первый подобный случай. Фрагмент снаряда, который достали из голени раненного, передали саперам.

«Насколько это было опасно? Наверное, это было опасно до того момента пока мы его не извлекли. Мы удалили фрагмент и продолжили дальше операцию. Было необходимо выполнить оперативные вмешательства на животе и конечностях», - пояснил Виталий Иванов, подполковник медицинской службы.

После экстренной операции пациента эвакуировали в военный госпиталь в Москву. Благодаря смелости и профессионализму военврачей его состояние стабильно. После выздоровления он пройдет курс реабилитации.

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