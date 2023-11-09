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РФ прервало сотрудничество с СБ ООН по расследованию атаки на «Севпотоки»

Никита Черненко
23:23 09.11.2023
В дипведомстве подчеркнули неготовность западных представителей к серьезной работе над расследованием.
РФ прервало сотрудничество с СБ ООН по расследованию атаки на «Севпотоки»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Российская Федерация прервала работу по расследованию подрыва «Северных потоков», предложенную в заявлении председателя Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Об это сообщили в МИД РФ.

В министерстве напомнили, что проект заявления председателя СБ по атаке на газопроводы был анонсирован 26 сентября в ходе брифинга Совбеза всемирной организации. Тем не менее, отмечается, что западные представители не были готовы к серьезной работе и намерены замалчивать инцидент и спустить его «на тормозах».

«Главный аргумент западников – Совету незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции. Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствам», - сказали в МИД РФ.

В МИД заявили, по этим причинам Москва вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН. Министерство полчеркнуло, что расследование инцидента не будет прекращено российской стороной, и Россия продолжит привлекать внимание мировой общественности к этой проблеме.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность страны касательно отсутствия прогресса в расследовании подрыва «Северных потоков». Он заявил, что спустя год с момента теракта Россия до сих пор не получила никакой конкретной информации по расследованию.

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