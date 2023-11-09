Попова призвала сделать прививку от гриппа до конца ноября

Анна Попова предупредила, что дальше будет только развитие заболеваемости этим острым респираторным вирусным заболеванием.

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В Роспотребнадзоре отметили рост числа заразившихся гриппом людей. Глава ведомства Анна Попова заявила, что еще не поздно сделать прививку от гриппа.

Она указала, что следует успеть до конца ноября. Об этом Анна Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

«Видим увеличение с каждой неделей случаев гриппа, а значит - дальше будет только развитие», - сообщила Анна Попова.

В последние две недели, отметила Анна Попова, все больше выявляется случаев заражения гриппом. Также она прокомментировала рост заболеваемости, который власти фиксировали в сентябре. Это было связано с вирусами парагриппа, риновирусами и целым рядом сезонных респираторных вирусов, но не с гриппозными вирусами, добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила. что в России зафиксировали 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса BA.2.86 «пирола». До 3 ноября они не были зафиксированы в РФ, все они завозные. По ее словам, в ведомстве ожидают распространения этого вируса.