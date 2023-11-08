Попова: в РФ 10 человек заразились новым штаммом COVID-19 «пирола»
В России зафиксировали 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса BA.2.86 «пирола». Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Во время общения с журналистами она сообщила, что новые данные получены сегодня, 8 ноября.
«В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом "пирола". До 3 ноября в России мы не регистрировали этот вирус», - заявила Попова.
Руководитель Роспотребнадзора пояснила, что все 10 случаев инфицирования завозные. В ведомстве ожидают распространения этого варианта коронавируcа.
Ученые считают, что штамм «пирола» может обходить иммунную защиту человеческого организма. Также предполагается, что он может вызывать более тяжелое течение болезни.
В сентябре Роспотребнадзор информировал, что штамм «пирола» заразнее предшественников. Отмечено, что он обладает некоторыми дополнительными мутациями в сравнении с ранее выявленными вариантами «oмикрона».