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«Гиацинт» уничтожил вскрытые беспилотником «Суперкам» позиции боевиков

Валентин Гвоздев
Анастасия Бобылева
05:00 09.11.2023
Благодаря расчету БПЛА «Суперкам» удалось обнаружить позиции боевиков в лесополосе, по указанным координатам ударила САУ «Гиацинт».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Расчет «Суперкама» группировки «Центр» готовит беспилотник к полету. Все стропы и купол парашюта, на котором «птичка» приземляется, должны быть уложены правильно. Аппарат устанавливают на катапульту, и вот он уже готов к запуску.

Всего через несколько минут беспилотник уже на заданной высоте, с этого момента от камеры, позволяющей вести разведку даже с 5 000 метров, не скроются ни техника, ни укрепления противника, ни диверсионно-разведывательная группа.

По словам бойцов, «Суперкам» зарекомендовал себя очень хорошо. Благодаря ему военнослужащие легко обнаруживают живую силу и тяжелую технику боевиков.

Практически невидимым для противника «Суперкам» делают не только его размеры и высота, на которой он способен эффективно работать, но и композитные материалы корпуса, а великолепная оптика аппарата позволяет вести наблюдение и корректировку огня с высокой точностью.

От получения координат цели до выстрела проходит не более трех минут. Расчеты САУ «Гиацинт-С» на Краснолиманском направлении всегда находятся в готовности нанести удар по противнику.

Под прицелом артиллеристов не только пехота. Мощь 152-х миллиметровых пушек используют для уничтожения любых целей. На это расчеты расходуют, как правило, по два, четыре или шесть снарядов, в зависимости от ее характеристик. Затем машина меняет огневую позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Как только враг открывает огонь, его позиции тут же попадают в объектив «Суперкама», и сразу же координаты получают другие подразделения артиллерии Центрального военного округа. Таким образом, враг бьет по уже опустевшим огневым позициям, а на него обрушивается вся мощь ствольной артиллерии.

Максимальная дальность стрельбы «Гиацинта» - 28 километров. Здесь, на Краснолиманском направлении, основная задача этих орудий - контрбатарейная борьба.

Величайшим мастерством наводчика является поражение движущихся целей. В районе Торского выступа враг нередко использует польские самоходки Krab, которые способны причинить немало вреда нашим бойцам. Тем не менее, нашим артиллеристам удается уничтожать их даже в движении.

«Нужно высчитать скорость движения, наверно, даже читать мысли врага, чтобы успеть навестись в ту цель и наперед продумать шаги и поразить цель. Работаем и днем, и ночью. Выполняем поставленные задачи. Все отработано до мельчайших подробностей, уже каждый знает свое место и свое дело», - рассказывает наводчик орудия с позывным «Казах».

Бои на Краснолиманском направлении носят позиционный характер, и артиллерии в этой работе отведена особая роль. Именно она вынуждает боевиков киевского режима отказаться от любых маневров и оставаться без движения на занимаемых позициях.

Ранее российские военнослужащие уничтожили САУ Krab польского производства снарядом «Краснополь». Кадры поражения опубликовало МО РФ.

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