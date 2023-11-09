В ХАМАС заявили, что при ударах по Газе погибла израильская заложница
В военном крыле ХАМАС заявили о гибели находившейся у них заложницы. Сообщается, что ее смерть наступила в результате нанесения Израилем авиаударов по сектору Газа.
Как уточнили в радикальном палестинском движении, заложница была израильской военнослужащей. Еще один пленный получил ранение. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление «Бригады Аль-Кассама».
«"Бригады Аль-Кассама" объявляют о гибели задержанных ими израильской военнослужащей и ранении еще одного в результате израильской бомбардировки сектора Газа", - говорится в заявлении организации», - приводит их заявление агентство.
Четвертого ноября в ХАМАС заявили, что несколько десятков заложников пропали без вести в результате ударов Израиля по сектору Газа.
Палестинцы сообщили, что под завалами оказались 23 тела израильских пленных. Данную информацию озвучил представитель «Бригады Аль-Кассам» Абу Обейда.