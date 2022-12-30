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Замминистра обороны Панков вручил госнаграды участникам специальной военной операции

15:29 30.12.2022
Церемония вручения состоялась сегодня в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Панков передал бойцам слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу.
Замминистра обороны Панков вручил госнаграды участникам специальной военной операции
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Заместитель министра обороны Николай Панков вручил государственные награды раненым участникам спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России. 

Церемония вручения состоялась сегодня в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка. Панков передал слова благодарности от министра обороны России Сергея Шойгу. Были отмечены мужество, отвага и храбрость, проявленные бойцами при выполнении воинского долга. 

«Военнослужащим вручены три Ордена Мужества и медаль Суворова. Ранее, о награждении данных военнослужащих состоялся Указ Президента России», - говорится в сообщении. 

Еще в мероприятии принимал участие генерал-майор Александр Серговенцев, временно исполняющий должность заместителя начальника Главного военно-медицинского управления, а также заместитель начальника госпиталя полковник Темури Машков.

Когда настанет время выписывать военнослужащих, они будут отправлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медицинские центры и санатории для полного восстановления. При этом реабилитационные программы, как отметили в Минобороны России, составляются специалистами индивидуально для каждого пациента.  

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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