Армия Оператор «Звезды» Андрей Подгорнов был награжден медалью за освещение деятельности ВС РФ Замминистра обороны Панков наградил освещающих деятельность ВС РФ журналистов на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда Читайте нас на: Оператор телеканала «Звезда» Андрей Подгорнов был награжден медалью «Константин Симонов» за освещение деятельности Вооруженных сил Российской Федерации. Награду вручал заместитель министра обороны Николай Панков. Он также поблагодарил освещающих деятельность российской армии журналистов за проделанную работу и объективность информации. «Именно вам приходится быть в гуще главных событий специальной военной операции, бок о бок с нашими военнослужащими. Профессионально освещать самые важные и сложные темы, волнующие наше общество. Все это - ваша повседневная работа, в которой личная ответственность за полноту, объективность информации - главная составляющая вашей профессии», - подчеркнул Панков. Государственные награды также получили журналисты других телеканалов. Напомним, сегодня состоялось торжественное вручение госнаград, приуроченное ко Дню российской печати, который отмечался 13 января. Российских журналистов награждал статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Николай Панков. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика