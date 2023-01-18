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Российские артиллеристы ударами САУ «Гвоздика» уничтожили 40 боевиков

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
05:04 18.01.2023
Расчеты САУ «Гвоздика» работают в морозную погоду и туман: в этих условиях проще оставаться незамеченными для врага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Артиллеристы-дальневосточники работают в зоне СВО и наносят удары по позициям националистов с помощью САУ «Гвоздика».

Мороз и сильный туман - погода, которая в последние недели доминирует в Донбассе. Ее артиллеристы любят больше всего. Во-первых, вражеские беспилотники не летают, а во-вторых, именно в таких условиях проще оставаться незамеченными.

Наводчик с позывным «Кама» лицо показывать не любит. Даже в балаклаве. Как сам говорит, ему лишняя слава не нужна. Зато о своей работе готов рассказывать часами.

«Я сижу и слушаю, как данные подает старший офицер моему командиру. Он записывает. Передает данные мне. Я выставляю данные на панораме и навожусь на основную точку наводки, и прицел выставляю. Далее я говорю, что готов», - рассказал боец.

Сейчас на Южно-Донецком направлении интенсивность боев значительно выросла, поэтому у артиллеристов морской пехоты Тихоокеанского флота много работы. За последние сутки они  уничтожили около 40 украинских боевиков и нанесли серьезный урон технике противника.

Подробнее о том, как российские военнослужащие работают с «Гвоздиками», смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Александра Федорчака.

Ранее российские «Гиацинты» разгромили позиции украинских националистов. На подготовку к выстрелу из пушки бойцы тратят не более двух минут, после нанесения удара расчеты покидают свои позиции.

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