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Global Times: 49% европейцев считают действия США против РФ невыгодными для ЕС

Вероника Волосунова
04:44 16.01.2023
Они также считают, что страны ЕС проводят «неблагоразумную» политику и им следует стать более независимыми от США.
Global Times: 49% европейцев считают действия США против РФ невыгодными для ЕС
© Фото: IMAGOSilas Stein Global Look Press
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Все больше европейцев обеспокоены отношениями своих стран с США, а 49% из них считает, что меры США против России будут иметь преимущественно негативные последствия для экономики ЕС. Об этом стало известно из опубликованных в понедельник результатов опроса исследовательского центра газеты Global Times.

Исследование проводилось с 23 ноября по 22 декабря 2022 года. Участие приняли 7,536 жителей 13 стран Европы и Турции. В опросе было 44 вопроса, посвященных безопасности Европы, отношениям США и ЕС и спецоперации на Украине.

«Данные опроса свидетельствуют, что все больше европейцев не удовлетворены контактами с Вашингтоном и выражают обеспокоенность, поскольку считают, что действия США в отношении России негативно отразятся на экономике Европы. 49% опрошенных считают, что меры Соединенных Штатов в отношении российско-украинского конфликта отразятся крайне негативно на европейской экономике», - пишут в издании. 

Исследователи также отметили, что количество участников опроса, недовольных отношениями Европы с США больше, чем тех, кто положительно отзывается о взаимодействии стран. Кроме того, большинство опрошенных считают, что Вашингтон доминирует в отношениях с ЕС.  

В связи с чем 22% опрошенных из Франции, Греции, Турции, полагают, что их страны должны стать более самостоятельными и независимыми. Однако многие европейцы сомневаются, что смогут самостоятельно удовлетворить свои интересы.

«США запугивают европейские страны и часто вмешиваются в европейские дела, также Соединенные Штаты используют украинский кризис как возможность подорвать экономику Европы», - добавляют в Global Times.

Почти 26% опрошенных отмечают, что страны Евросоюза проводят «неумную» политику, когда следуют примеру США и вводят антироссийские санкции. В свою очередь 23% респондентов полагают, что Европу насильно втягивают в конфликт.

«Большинство европейцев ощутили разрушительный эффект антироссийских санкций», - прокомментировал результаты опроса эксперт Института европеистики при Академии общественных наук Китая Чжан Чао.

Директор департамента европеистики Китайского института международных исследований в Пекине Цуй Хунцзянь добавил, что в текущей ситуации трудно прогнозировать развитие отношений между ЕС, Соединенными Штатами и РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейским политикам не хватает смелости, чтобы признать санкции против России ошибкой. При этом у Венгрии недостаточно влияния, чтобы заставить крупные страны ЕС отказаться от проводимой в отношении России экономической политики, считает премьер. 

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