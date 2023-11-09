«Окровавленные» мишки с фото заложников ХАМАС появились в Тель-Авиве

На игрушках можно увидеть фото взрослых и детей, которых ХАМАС взял в плен.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На улице Дизенгоф в Тель-Авиве волонтеры разложили на лавочках «окровавленных» игрушечных медведей с завязанными глазами и фото взрослых и детей, которые сейчас находятся в плену у ХАМАС. Об этом из Израиля рассказывает корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев.

В самом городе сейчас спокойно, улицы заполнены людьми, работают кафе и магазины. Основная активная деятельность происходит на юге Израиля и в самом секторе Газа. Израильская армия с двух сторон взяла в кольцо Газу. Военные уже вышли с юга и с севера к береговой линии.

Ежедневно в секторе Газа открываются гуманитарные коридоры с севера на юг анклава, чтобы местные жители смогли покинуть зону боевых действий. Израильские военные заявляют, что прилагают максимум усилий для этого.

ЦАХАЛ продолжает уничтожать туннели ХАМАС в Газе. В израильской армии обратили внимание на найденные там «водные и кислородные средства», что свидетельствует о подготовке к длительному пребыванию.