Сотни туристов из РФ застряли на китайской таможне из-за ледостава на реке Амур

Туристы застряли на пунктах пропуска на обоих берегах Амура из-за начинающегося в межсезонье ледостава. Россияне приходят на таможенный пост в Хэйхэ еще до рассвета в надежде все-таки пройти КПП с билетами на судно и уехать домой, в Россию.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Мост есть, но перебраться на другой берег нельзя. В китайском Хэйхэ российские туристы вот уже неделю не могут отправиться домой в Благовещенск. На Амуре начинается ледостав.

Паромы ходить перестали, а суда на воздушной подушке сломались. Из людей образовалась очень плотная очередь, которым говорят, что они уедут на китайской пуме, но этого не происходит.

Российские граждане приходят на таможенный пост в Хэйхэ еще до рассвета, надеясь все-таки пройти КПП с заветными билетами на судно и уехать домой, в Россию. Но за последнюю неделю это удалось сделать десяткам из них.

Туристы из РФ застряли на китайском берегу из-за погоды. В межсезонье, когда лед еще не встал, навигация каждый день под угрозой. Последний теплоход застрял во льдах. Теперь единственная возможность перевезти людей - это транспорт на воздушной подушке. Но такие катера берут на борт всего шесть человек за раз.

Со стороны Благовещенка ситуация с очередью аналогичная. По той же причине там застряли китайские туристы и россияне, собиравшиеся пересечь Амур - у кого сгорают турпутевки, а кто-то едет в Китай по работе. Сегодня на китайский берег перевезли 20 человек, а вот из Хэйхэ удалось доставить на другую сторону почти 50, в том числе российских граждан.

Пока одни пытаются реализовать запланированный отдых, другие лишь хотят вернуться домой.

«Граница проходит по середине Амура. Россию и Китай разделяет река. Она шириной всего 700 метров в этом месте. Вон там видны огни города Хейхе. А недавно построенный автомобильный мост пока принимает только грузовики», - показала корреспондент «Звезды» Анна Краснобаева.

Она добавила, что постоянный пункт пропуска для обеспечения работы пассажирского транспорта еще не оборудован. Власти Амурской области рассматривают возможность наведения понтонной переправы для решения проблем с перевозкой людей.

Торжественное открытие международного моста через реку Амур, связавшего российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, состоялось 10 июня 2022 года. Тогда через пункт пропуска «Кани-Курган - Хэйхэ» прошли первые грузовые автомобили.