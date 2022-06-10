В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР.
© Фото: Дмитрий Тупиков РИА Новости
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
|
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР.
© Фото: Дмитрий Тупиков РИА Новости
В Благовещенске открыт первый автомобильный мост между РФ и КНР
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