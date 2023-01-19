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С 1 февраля маткапитал на первого ребенка увеличат до 587 тысяч рублей

Ирина Елагина
18:54 19.01.2023
При рождении второго ребенка выплаты по программе материнского капитала составят около 775 тысяч рублей.
С 1 февраля маткапитал на первого ребенка увеличат до 587 тысяч рублей
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков анонсировал увеличение размера ключевых социальных выплат, в том числе материнского капитала, на 11,9% с 1 февраля. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году», - отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

В ведомстве напомнили, что в России ежегодно с 1 февраля устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в соответствии с индексом потребительских цен за предыдущий год.

В общей сложности будут проиндексированы более 40 социальных выплат, пособий и компенсаций. Так, на 11,9% будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Ранее сообщалось, с 1 января 2023 года семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов на человека разрешили направить маткапитал на ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения. Прежде такое правило распространялось только при получении маткапитала на второго ребенка.

Напомним, что программа материнского капитала действует в рамках нацпроекта «Демография» с 2007 года, сначала она распространялась только на рождение второго ребенка, с  1 января 2020 года маткапитал выдается в России и при рождении первенца.

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