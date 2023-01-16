Правительство РФ выделит 450 млн рублей Приморскому краю для выплат многодетным семьям
Премьер-министр подчеркнул, что россияне смогут использовать выплаты для погашения ипотеки.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин предоставит свыше 450 миллионов рублей для выплат семьям с тремя и более детьми в Приморском крае. Премьер подчеркнул, что выделенные средства можно будет использовать для погашения ипотеки.
«Выделим Приморскому краю на эти цели свыше 450 миллионов рублей», - сказал Мишустин на совещании с правительством.
Глава правительства также заверил, что выплаты будут производиться без задержек, напомнив об их увеличении почти вдвое с этого года.
Ранее глава Минфина РФ пообещал, что в России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума. Антон Силуанов подчеркнул, что в 2022 году была введена целая система поддержки семей с детьми - так называемое универсальное пособие.