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Космонавт Юрчихин рассказал, как будет осуществляться возвращение Петелина и Прокопьева с МКС

Игнат Далакян
18:36 19.01.2023
Российский космонавт считает, что время нахождения на «Союзе» будет сокращено.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российский космонавт Федор Юрчихин в беседе со «Звездой» объяснил, каким образом будет осуществлено возвращение Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева с Международной космической станции. Сейчас космический корабль с неисправной системой охлаждения рассматривается как крайний вариант для эвакуации российских космонавтов.

«Это возвращение только при той нештатной ситуации, которая может произойти на Международной космической станции. На МКС сегодня все штатно, поэтому при штатной работе на станции ребята на этом корабле не возвращаются. В случае если на МКС по какой-то причине возникнет ситуация, которая будет угрожать их жизни... Есть такая "красная книга", где эти нештатные ситуации расписаны. И когда будет однозначно необходимо покинуть МКС, только в этом случае ребята воспользуются этим кораблем», - объяснил Юрчихин.

Российский космонавт также рассказал, что штатная схема спуска рассчитана где-то на шесть часов нахождения на транспортном пилотируемом корабле «Союз».

«Безусловно, в этой ситуации время будет сокращено, иначе это будет достаточно сложная ситуация с точки зрения перегрева экипажа», - считает космонавт.

По словам Федора Юрчихина, температура будет расти, поскольку нет охлаждения космонавтов, и перегрев произойдет достаточно быстро.

Ранее стало известно, что после отправки «Союза МС-23» на Международную космическую станцию, к МКС отправится Crew Dragon с российским космонавтом. На данный момент российский космонавт проходит предполетную подготовку в Соединенных Штатах вместе с астронавтами NASA и астронавтом из Объединенных Арабских Эмиратов Султаном аль-Нейади.

Напомним, 15 декабря произошла разгерметизация системы охлаждения прибывшего ранее «Союза МС-22». Позже выяснилось, что причиной чрезвычайного происшествия послужил метеороид, который повредил внешнюю обшивку корабля. Госкомиссия пришла к выводу, что возвращаться на корабле с неисправной системой охлаждения нельзя. Было решено отправить «Союз МС-23» в беспилотном режиме. Неисправный «Союз» позже спустят на Землю без космонавтов.

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