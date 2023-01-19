Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС после «Союза МС-23»

Сейчас россиянин проходит предполетную подготовку в США вместе с астронавтами NASA и астронавтом из ОАЭ Султаном аль-Нейади.

© Фото: Kjell Lindgren, NASA, Globallookpress

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что следующий американский корабль Crew Dragon отправится с экипажем к МКС после того, как к станции прилетит «Союз МС-23» в беспилотном режиме. Вместе с тем в составе экипажа будет один российский космонавт - Андрей Федяев.

«В составе экипажа наш космонавт Андрей Федяев. По информации NASA, он отправится на МКС на корабле Crew Dragon не ранее 26 февраля 2026 года», - говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

В госкорпорации добавили, что в настоящее время Федяев проходит предполетную подготовку в США вместе с астронавтами NASA Стивеном Боуэном и Вуди Хобургом, а также астронавтом из ОАЭ Султаном аль-Нейади. Полет будет проходить по программе перекрестных полетов Роскосмоса и NASA. Вместе с тем добавлено, что во Флориде планируется пуск ракеты-носителя Falcon 9 из Космического центра имени Кеннеди NASA.

Ранее в Роскосмосе сообщили о подготовке орбиты МКС к полетам двух кораблей в беспилотном режиме. Для обеспечения запуска корабля «Союз МС-23» и приземления «Союза МС-22» была скорректирована орбита МКС.