ГБР обвинило подарившего гранату Частякову офицера в незаконном обороте оружия

В украинском Госбюро расследований обвинили офицера из аппарата Залужного в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств, а также в умышленном убийстве.

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Офицеру, подарившему Геннадию Частякову - помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного - гранаты, предъявили обвинение. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выдвинуло обвинение в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств.

Как сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу ГБР, служащий из аппарата главнокомандующего ВСУ подарил Частякову гранаты без соответствующего разрешения. Указано, что шесть гранат были упакованы в качестве подарка, другие две этот офицер оставил в личном кабинете. В украинском Госбюро расследований это действие приравняли к сбыту взрывных устройств.

Также приводятся данные о возбуждении в отношении этого офицера дела по статье об умышленном убийстве. В ГБР пояснили, что это якобы связано с неприязненными отношениями офицера с коллегами и попытками покушения на другого служащего из числа сотрудников Залужного.

Седьмого ноября появилась информация, что в деле погибшего помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Частякова появилась новая статья. Украинские власти начали рассматривать часть 4 статьи 410 («Похищение оружия, боеприпасов, взрывчатых или других боевых веществ, а также военной и спецтехники»).

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб дома в Киевской области во время празднования своего дня рождения в кругу семьи. В это время в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. Его сын получил тяжелые ранения.