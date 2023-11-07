В деле гибели помощника Залужного появилась новая статья

Украинские власти рассматривают часть 4 статьи 410 (Похищение оружия, боеприпасов, взрывчатых или других боевых веществ, а также военной и спецтехники).

© Фото: Геннадий Частяков, ВКонтакте

В деле гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного появилась новая статья. Сообщается, что местные власти рассматривают статью о похищении и присвоении оружия военнослужащими. Об этом написала «Украинская правда» со ссылкой на данные полиции и пресс-службы ГБР.

В частности, говорится о части 4 статьи 410 «Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения».

Ранее сообщалось, что помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в собственном доме в Киевской области из-за взрыва гранаты. Его сын тяжело ранен. Главком ВСУ написал, что его помощник праздновал свой день рождения в кругу семьи, и в это время в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство.

Гранату Частяков получил в качестве подарка от одного из коллег. Советник главы МВД Украины Марьяна Рева, по сообщению РИА Новости, отметила, что коллега Частякова предупредил, что гранаты боевые.