Автобус с работниками «АвтоВАЗа» столкнулся с двумя грузовиками под Самарой

В салоне автобуса находились сотрудники «АвтоВАЗа». За медпомощью обратились шесть человек.

© Фото: ГИБДД Тольятти

Под Самарой водитель автобуса с сотрудниками «АвтоВАЗа» врезался в два грузовика. Об этом сообщает «360» со ссылкой на ГИБДД Тольятти.

Отмечается, что ДТП произошло в Тольятти на улице Коммунальной в сторону улицы Полякова. Во время перестроения из одного ряда в другой водитель автобуса «НефАЗ», перевозивший сотрудников «АвтоВАЗа», не убедился в безопасности маневра.

В результате автобус сначала протаранил грузовик в попутном направлении, а затем из-за ударной волны столкнулся со стоящим справа «КамАЗом».

«С места дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились шесть человек», - уточнили в ведомстве.

В Госавтоинспекции Тольятти обратились к автомобилистам с призывом оставаться бдительными на дорогах.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил на встрече с самарским губернатором Дмитрием Азаровым производительность завода «АвтоВАЗ» - за 2022 год она сократилась почти в два раза, однако к концу 2023 года планируется вернуться к предыдущим показателям.