На военном аэродроме Кабула прогремел взрыв

Сейчас ведется расследование, ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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На территории военного аэропорта Кабула произошел взрыв. В результате ЧП есть погибшие и раненые, сообщает pashto.baaghitv, со ссылкой на МВД.

Точное количество жертв и пострадавших, как и обстоятельства происшествия до конца не ясны. Ни одна их действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за подрыв.

В конце прошлой недели в дипломатическом районе Дар-уль-Аман в Кабуле прогремел взрыв. Инцидент произошел рядом с российским посольством.