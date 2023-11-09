WSJ: события в Газе подрывают надежды Киева созвать мирный саммит в этом году

Западные дипломаты считают, что усилия Киева по созыву мирного саммита «затухают» на фоне ближневосточного конфликта.

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Американские журналисты выразили мнение, что конфликт на Ближнем Востоке и происходящие в секторе Газа события подрывают надежды Украины созвать мирный саммит.

Отмечается, что киевские власти настаивали на проведении встречи мировых лидеров в ближайшие месяцы, чтобы заручиться поддержкой большей части мира. Об этом написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления западных дипломатов.

«Стремление Украины к проведению саммита высокого уровня, направленное на усиление международной поддержки ее борьбы с Россией, затухает, что является жертвой растущей напряженности на Ближнем Востоке», - опубликовало издание информацию.

Вместе с тем указано, что многие страны, сохранявшие нейтралитет в конфликте между Украиной и Россией, «пытались определить основные принципы», которые могли бы стать базисом для мирных переговоров. К ним отнесены Индия, ЮАР, Бразилия и множество других стран.

Дипломаты считают, что в настоящее время проведение саммита до конца этого года кажется маловероятным, хотя Киев после встреч в Копенгагене, Джидде и на Мальте и хотел созвать саммит.

Ранее сообщалось, что США и Европа начали обсуждать с Киевом условия переговоров с Россией. Телеканал NBC указал, что Соединенные Штаты и европейские страны начали обсуждать с киевским режимом возможные мирные переговоры с Москвой и предварительные условия, на которых будет строиться достижение компромисса.

Вместе с тем стороны обсудили то, что Киеву «придется отказаться от чего-то, чтобы достичь соглашения». Отмечается, что эти переговоры состоялись еще в октябре.