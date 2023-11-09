Эксперт Ведерников рассказал, что прагматизм мешает Европе помогать Киеву

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Решение Словакии заблокировать военную помощь Украине свидетельствует о том, что в Европе начинают появляться прагматичные политики, которые отказываются помогать Киеву в том случае, если это противоречит интересам государства. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.

«Фицо не планирует вредить госбюджету, но если у словацких предпринимателей есть возможность на этом конфликте заработать, он отказываться от такой возможности не будет. Это показатель того, что в Европе появляются политики, которые начинают смотреть прагматично и отказываться от помощи Украине в тех вопросах, когда это нарушает интерес самой страны», - сказал Ведерников.

Эксперт подчеркнул, что страны НАТО не собираются прекращать военную помощь Киеву, просто будут отказываться от прямого финансирования в пользу замороженных российских активов на территории ЕС. Ведерников уверен, что Запад найдет возможность изъять их и отправить доходы на Украину.

«Страны будут сокращать прямую финансовую поддержку, но будет использоваться источник в виде замороженных российских активов. Страны найдут возможность, чтобы их изъять и отправить на Украину», - сказал эксперт нашему телеканалу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на заседании Европейского совета чувствовалась «ужасная усталость» от очередного обсуждения конфликта на Украине. По словам политика, еще недавно Владимира Зеленского встречали аплодисментами, а сейчас ему могут отказать в выступлении.