Премьер Словакии: Евросовет встретил обращение Зеленского без интереса

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Участники заседания Европейского совета, которое состоялось 26 октября, без интереса встретили видеообращение Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик отметил, что от обсуждений по Украине чувствовалась «ужасная усталость».

«Времена меняются, еще недавно его везде принимали с аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах, как это было в США», - сказал Роберт Фицо в видеобращении в Facebook*.

Ранее он заявил, что Словакия прекращает оказывать военную помощь Украине. По словам премьер-министра республики, Евросоюз должен стать миротворцем.

Роберт Фицо отметил, что выступает за прекращение боевых действий независимо от того, по какому мирному плану они завершатся.

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