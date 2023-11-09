Захарова: слова министра из Израиля подтверждают наличие ядерного оружия у страны

© Фото: IDF, Keystone Press Agency, Globallookpress

В МИД прокомментировали возможность применения Израилем ядерного оружия против жителей сектора Газа. Официальный представитель Мария Захарова назвала их провокационными, абсолютно недопустимыми и «весьма примечательными» по ряду причин. Ее ответ опубликовал МИД России.

Отвечая на вопрос журналистов, она отметила, что произнесенное израильским министром по делам наследия Амихаем Элияху заявление может означать угрозу ядерным оружием всему населению сектора Газа, и спросила, это ли не угроза геноцида.

«Оправданий для подобных заявлений нет и не может быть, тем более с учетом того, что они исходят от официального лица государства, которое позиционирует себя и провозглашается "коллективным Западом" "единственной демократией на Ближнем Востоке", что, по-видимому, должно подразумевать его полную и безоговорочную правоту в любой ситуации», - заявила Захарова.

Вторым пунктом она назвала подтверждение обладания ядерным оружием израильскими властями. Она отметила, что звучащие от официальных представителей заявления являются тому явным подтверждением. Захарова уточнила, что все это демонстрирует готовность всерьез рассматривать возможность его применения «в совершенно неадекватных сценариях».

«Это серьезнейший повод задуматься, куда может завести экстремистски настроенных представителей Израиля осознание своей вседозволенности в условиях практически неограниченного покровительства со стороны Запада», - подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем она подчеркнула необходимость создания в Ближневосточном регионе зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Ранее Мария Захарова сказала, что слова из Израиля о ядерном оружии вызвали много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны. Тогда она задала вопрос: можно ли считать эти слова официальным заявлением о наличии ядерного оружия?