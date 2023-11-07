Захарова: заявление о ядерном оружии вызвало вопрос о его наличии у Израиля

По словам Марии Захаровой, заявление израильского министра о ядерном оружии ставит вопрос о его наличии у страны.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова в Израиле о ядерном оружии вызвали много вопросов, в том числе о его наличии в арсенале страны. Об этом дипломат сказала в эфире «Соловьев Live».

«Вопрос номер один: получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия?» - сказала Мария Захарова.

Как заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, также возникают следующие вопросы: где международные организации, где Международное агентство по атомной энергии и инспекторы?

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что применение атомной бомбы в секторе Газа является «одной из возможностей». По его словам, не существует в секторе Газа такого понятия, как «невовлеченные гражданские лица».