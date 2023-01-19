В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили, что Еврейский конгресс дискредитировал себя и его мнение неинтересно

Ирина Елагина
16:07 19.01.2023
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что Еврейский конгресс дискредитировал себя, когда в течение многих лет не замечал проявления антисемитизма на Украине.
В МИД РФ заявили, что Еврейский конгресс дискредитировал себя и его мнение неинтересно
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
Читайте нас на:

Министерство иностранных дел России не будет реагировать на высказывания главы Европейского еврейского конгресса Ариэля Музиканта, который осудил высказывание главы МИД РФ Сергей Лаврова о поведении США, которые напоминает действия Гитлера. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данная организация уже много лет игнорирует тот факт, что на Украине набирает популярность антисемитизм и нацизм.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», - сообщает «Лента.ру» со ссылкой на российский МИД.

Напомним, Музикант заявил, что «мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста».

Ранее Сергей Лавров отреагировал на слова Жозепа Борреля - главы евродипломатии - об интересах «золотого миллиарда». Министр иностранных дел обратил внимание на то, что Боррель сравнивает весь остальной мир, не относящийся к «золотому миллиарду», с джунглями, мешающими этому цветущему саду развиваться.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:54 Армия
Видео
В МО РФ сообщили о занятии более выгодных рубежей на Южно-Донецком направлении
15:21 В стране и мире
Видео
Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности
14:21 В стране и мире
Crew Dragon с российским космонавтом отправится к МКС после «Союза МС-23»
13:40 Армия
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении истребителями ВКС РФ вражеского штурмовика Су-25
11:39 В стране и мире
Видео
В Херсонской области задержаны двое информаторов Киева
Популярное
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
«Дурака валяете»: Путин раскритиковал Мантурова за работу по заказам на самолеты
Принц Гарри признался в убийстве 25 человек на военной службе в Афганистане
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.