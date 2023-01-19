В МИД РФ заявили, что Еврейский конгресс дискредитировал себя и его мнение неинтересно

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что Еврейский конгресс дискредитировал себя, когда в течение многих лет не замечал проявления антисемитизма на Украине.

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Министерство иностранных дел России не будет реагировать на высказывания главы Европейского еврейского конгресса Ариэля Музиканта, который осудил высказывание главы МИД РФ Сергей Лаврова о поведении США, которые напоминает действия Гитлера. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данная организация уже много лет игнорирует тот факт, что на Украине набирает популярность антисемитизм и нацизм.

«Мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине, неинтересно. Европейский еврейский конгресс сумел не заметить символику СС, свастики и глорификацию нацистских коллаборационистов киевским режимом. Структура себя дискредитировала на этом направлении», - сообщает «Лента.ру» со ссылкой на российский МИД.

Напомним, Музикант заявил, что «мы шокированы и потрясены этим постыдным сравнением, проведенным министром Лавровым между действиями коалиции демократических стран и преследованием и убийством Гитлером шести миллионов евреев во время Холокоста».

Ранее Сергей Лавров отреагировал на слова Жозепа Борреля - главы евродипломатии - об интересах «золотого миллиарда». Министр иностранных дел обратил внимание на то, что Боррель сравнивает весь остальной мир, не относящийся к «золотому миллиарду», с джунглями, мешающими этому цветущему саду развиваться.