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Пять человек были ранены в результате украинских обстрелов ДНР за минувшие сутки

Никита Черненко
01:30 09.11.2023
Сообщается о ранениях различной степени тяжести и повреждениях жилых домов.
Пять человек были ранены в результате украинских обстрелов ДНР за минувшие сутки
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
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Представительство ДНР в СЦКК сообщило о фиксировании 22 обстрелах ВСУ за последние сутки. Официальная сводка представительства была опубликована в их Telegram-канале.

Согласно информации из сводки, обстрел велся на донецком и горловском направлениях. По донецкому направлению было проведено 15 атак из РСЗО, артиллерии калибра 155 миллиметров, а также с помощью БПЛА. На горловском направлении противник применил артиллерию калибра 152 и 155 миллиметров, часть снарядов имели кассетную боевую часть. Всего было использовано 71 снарядов.

«Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Никитовском районе Горловки и Тельмановском районе. Повреждены 8 жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки, а также 1 объект гражданской инфраструктуры», - отметили в представительстве.

Вчера украинские боевики совершили 57 атак по территории ДНР. В результате артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Республики, ранения различной степени тяжести получили 30 человек, включая трех подростков.

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