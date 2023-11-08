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Территория ДНР была 57 раз обстреляна ВСУ за последние сутки

Никита Черненко
04:00 08.11.2023
В результате атак три человека погибло, 30 получили ранения разной степени тяжести.
Территория ДНР была 57 раз обстреляна ВСУ за последние сутки
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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За прошедшие сутки было зафиксировано 57 обстрелов территории ДНР артиллерией украинских националистов. Об этом в сводке сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Обстрелы велись в районах Горловки, Макеевки и Донецка, в последних двух населенных пунктах поступила информация о 30 раненых гражданских, включая трех подростков 16 и 17 лет. Жертвами обстрела также стали три человека в Ворошиловском районе Донецка, было также повреждено 13 жилых домов и 8 объектов гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 169 боеприпасов калибров 152 и 155 миллиметров, некоторые имели кассетную боевую часть.

«На донецком направлении противник совершил 34 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 23 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью», - написало представительство.

ВСУ провело крупную ракетную атаку по Ворошиловскому и Буденовскому районам Донецка из РСЗО HIMARS. Жертвами обстрела стали 20 человек, повреждения получили четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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