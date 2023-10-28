Теннисист Медведев вышел в финал турнира АТР в Вене и установил рекорд

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Российский 27-летний теннисист Даниил Медведев обыграл 25-летнего грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который в этом году проводится в Вене с 23 по 29 октября.

«27-летний россиянин Даниил Медведев вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене», - сообщил Life.

Игра между россиянином и греком длилась один час 45 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 в пользу Медведва. В финале он сыграет либо с Андреем Рублевым, либо с итальянцем Яном Синнером - это будет зависеть от того, кто из них победит в поединке.

Издание отмечает, что россиянин является действующим победителем турнира в Вене, однако он еще никогда не выигрывал те же самые соревнования дважды, что свидетельствует о новом рекорде спортсмена.

Ранее стал известно, что Медведев уступил Синнеру в финале турнира АТР в Пекине. Итальянец три раза подал на вылет, не допустив ни одной двойной ошибки. Их встреча длилась дольше двух часов.